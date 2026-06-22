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Минск и Москва осудили любые формы героизации нацистов

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Кощунственный и антинаучный тезис о «равной ответственности» СССР и нацистской Германии за развязывание войны неприемлем, подчеркнули делегации России и Беларуси при ОБСЕ в совместном заявлении.

Источник: Sputnik.by

Это заявление приурочено к 85-летию начала Великой Отечественной войны. В нем отмечается, что упомянутый тезис продвигают некоторые государства.

«Решительно осуждаем любые формы героизации нацистского движения, обеления бывших членов организации “Ваффен-СС” и их пособников, а также попустительство проявлениям неонацизма», — отмечено в заявлении.

Также дипломаты двух стран выступили против «войны» с мемориалами воинам-освободителям и братскими захоронениями, которая была развернута рядом стран, входящих в ОБСЕ.

Дипломаты напомнили, что масштаб жертв среди советских граждан в той войне оценивается в 27 млн человек. Причем эти жертвы были зафиксированы и в приговоре Нюрнбергского трибунала. В заявлении подчеркивается, что они должны расцениваться именно как геноцид народов СССР.

Еще один важный смысловой момент заявления в том, что именно Красная Армия внесла решающий вклад в разгром Третьего рейха, а значит и в освобождение европейских стран от ужасов фашизма и национал-социализма.

«Манипулирование исторической памятью и заигрывание со сторонниками нацистской идеологии в угоду корыстным интересам и политической конъюнктуре грозит повторением трагедии, равной Второй мировой войне», — уверены авторы заявления.

Кроме того, Россия и Беларусь напомнили, что 15 декабря прошлого года Генассамблея ООН приняла резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

В этом документе сказано и о Нюрнбергском трибунале, и о том, что сейчас во многих частях мира начинают развиваться группы и партии неонацистов и «бритоголовых», расистские экстремистские идеологии и движения.

Резолюция призывает ко всеобщей ратификации Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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