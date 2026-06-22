Токаев направил телеграмму соболезнования эмиру Катара

Как сообщает Акорда, президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани в связи с трагическим происшествием в промышленном центре Рас-Лаффане, в результате которого множество людей получили ранения и пропали без вести.
«В этот трудный час мы солидарны с Катаром и выражаем поддержку усилиям, направленным на поиск и спасение людей», — говорится в телеграмме.
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