Посол РФ: Россия готова к сотрудничеству с ФРГ, но без ультиматумов

«Люди не хотят, в отличие от многих западных политиков, конфронтации с нашей страной», — сказал он российским журналистам на памятном мероприятии по случаю 85-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны в городе Айзенхюттенштадт на востоке Германии. Они, как подчеркнул дипломат, вспоминают о добрых годах сотрудничества, партнерства, взаимовыгодной кооперации и хотели бы эти мосты восстановить.