АЙЗЕНХЮТТЕНШТАДТ /Германия/, 22 июня. /ТАСС/. Многие жители Германии не хотят конфронтации с Россией, Москва готова к равноправному сотрудничеству со всеми, кто этого также хочет, но без ультиматумов. Об этом заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.
«Люди не хотят, в отличие от многих западных политиков, конфронтации с нашей страной», — сказал он российским журналистам на памятном мероприятии по случаю 85-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны в городе Айзенхюттенштадт на востоке Германии. Они, как подчеркнул дипломат, вспоминают о добрых годах сотрудничества, партнерства, взаимовыгодной кооперации и хотели бы эти мосты восстановить.
«Мы, со своей стороны, никакие мосты не сжигали и готовы к равноправному партнерскому сотрудничеству со всеми, кто этого также хочет: на равных, без ультиматумов, без поднятых указательных пальцев, а по-хорошему», — констатировал дипломат.
В 2026 году исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны. На рассвете 22 июня 1941 года немецкая авиация нанесла удары по советским аэродромам вдоль западной границы, после чего германские войска перешли границу СССР. Большинство советских граждан узнали о начале войны в 12:15, когда по радио выступил нарком иностранных дел Вячеслав Молотов.
После войны в СССР долгое время не существовало отдельного памятного дня, посвященного ее началу. Лишь в 1992 году постановлением Верховного Совета России 22 июня было названо Днем памяти защитников Отечества, а в 1996 году президент Борис Ельцин подписал указ об учреждении современного названия — День памяти и скорби.