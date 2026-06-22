ToI: 92% израильтян считают, что Иран вышел победителем из конфликта

Опрос Agam Institute, проведенный совместно с Еврейским университетом Иерусалима, показал критическое отношение израильтян к итогам войны с Ираном и соглашению между США и Ираном. Об этом пишет The Times of Israel.
Исследование проводилось с 17 по 20 июня среди 3644 израильтян в возрасте 17 лет и старше. По данным опроса, 92,1% респондентов считают Иран фактическим победителем конфликта. Кроме того, 82,9% опрошенных заявили, что военная кампания ослабила долгосрочную безопасность Израиля. Еще 86% респондентов негативно оценили соглашение, достигнутое Вашингтоном и Тегераном.
Опрос также показал высокий уровень скепсиса по отношению к израильскому правительству. 72,5% респондентов заявили, что не верят премьер-министру Биньямину Нетаньяху, когда он говорит о значительных успехах Израиля в войне и устранении угрозы существованию страны.
Отдельно участников опроса спрашивали об отношении к возможному новому наступлению против «Хезболлы» в Ливане. 48,2% респондентов заявили, что поддержали бы крупную военную операцию даже в случае риска обострения отношений с президентом США Дональдом Трампом.
Авторы исследования уточнили, что максимальная погрешность опроса составляет 2,2% при уровне достоверности 99%.