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ToI: 92% израильтян считают, что Иран вышел победителем из конфликта

Недавно проведенный опрос показывает, что подавляющее большинство израильтян считают, что Израиль проиграл войну с Ираном, пишет израильская газета The Times of Israel.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Опрос Agam Institute, проведенный совместно с Еврейским университетом Иерусалима, показал критическое отношение израильтян к итогам войны с Ираном и соглашению между США и Ираном. Об этом пишет The Times of Israel.

Исследование проводилось с 17 по 20 июня среди 3644 израильтян в возрасте 17 лет и старше. По данным опроса, 92,1% респондентов считают Иран фактическим победителем конфликта. Кроме того, 82,9% опрошенных заявили, что военная кампания ослабила долгосрочную безопасность Израиля. Еще 86% респондентов негативно оценили соглашение, достигнутое Вашингтоном и Тегераном.

Опрос также показал высокий уровень скепсиса по отношению к израильскому правительству. 72,5% респондентов заявили, что не верят премьер-министру Биньямину Нетаньяху, когда он говорит о значительных успехах Израиля в войне и устранении угрозы существованию страны.

По данным ToI, 87,8% израильтян считают, что страна не достигла поставленных военных целей или выполнила их лишь частично. При этом 56,4% респондентов оценили руководство Нетаньяху военной кампанией против Ирана как плохое или провальное.

Отдельно участников опроса спрашивали об отношении к возможному новому наступлению против «Хезболлы» в Ливане. 48,2% респондентов заявили, что поддержали бы крупную военную операцию даже в случае риска обострения отношений с президентом США Дональдом Трампом.

Авторы исследования уточнили, что максимальная погрешность опроса составляет 2,2% при уровне достоверности 99%.

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