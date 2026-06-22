Глава МИД Финляндии заявила о преждевременности переговоров с Россией

«Важно сначала договориться о том, каковы наши цели и как мы хотим двигаться дальше. В этой работе на самом деле уже удалось продвинуться довольно далеко», — сказала она.
По ее словам, европейские партнеры уже некоторое время обсуждают, как в будущем могут начаться переговоры с Москвой. При этом момент для открытия переговорного канала, уточнила министр, будет зависеть от ситуации на фронте, положения Украины и «реальной готовности» России искать мир.
Валтонен также отметила, что не видит таких признаков, хотя, по ее словам, положение России «ощутимо ухудшилось» в этом году.
В конце мая Валтонен заявляла, что Европа должна участвовать в переговорах по Украине не как нейтральный посредник, а как сторона с собственными интересами.
В июне президент Финляндии Александр Стубб говорил, что Европа может вернуться к диалогу с Россией, но позднее уточнял, что сам не видит себя переговорщиком от ЕС и считает, что этим должны заниматься Франция, Германия и Великобритания.