Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Финляндии заявила о преждевременности переговоров с Россией

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что сейчас не время начинать переговоры с Россией, передает Yle.

Источник: AP 2024

«Важно сначала договориться о том, каковы наши цели и как мы хотим двигаться дальше. В этой работе на самом деле уже удалось продвинуться довольно далеко», — сказала она.

По ее словам, европейские партнеры уже некоторое время обсуждают, как в будущем могут начаться переговоры с Москвой. При этом момент для открытия переговорного канала, уточнила министр, будет зависеть от ситуации на фронте, положения Украины и «реальной готовности» России искать мир.

Валтонен также отметила, что не видит таких признаков, хотя, по ее словам, положение России «ощутимо ухудшилось» в этом году.

В конце мая Валтонен заявляла, что Европа должна участвовать в переговорах по Украине не как нейтральный посредник, а как сторона с собственными интересами.

В июне президент Финляндии Александр Стубб говорил, что Европа может вернуться к диалогу с Россией, но позднее уточнял, что сам не видит себя переговорщиком от ЕС и считает, что этим должны заниматься Франция, Германия и Великобритания.