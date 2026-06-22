Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио отправляется на Ближний Восток на фоне переговоров с Ираном

Рубио посетит ряд стран Ближнего Востока на фоне переговоров США и Ирана.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио посетит на нынешней неделе ряд стран Ближнего Востока на фоне переговоров между Соединенными Штатами и Ираном, сообщил в понедельник официальный представитель госдепартамента Томми Пиготт.

«С 23 по 25 июня госсекретарь Марко Рубио посетит ОАЭ, Кувейт и Бахрейн», — сообщил Пиготт.

По его словам, госсекретарь обсудит «широкий круг региональных приоритетов, включая меморандум о взаимопонимании с Ираном и усилия по обеспечению полного и безопасного транзита через Ормузский пролив».

Кроме того, речь пойдет о мире и стабильности в регионе.

«В Бахрейне госсекретарь также встретится с представителями Совета сотрудничества стран Персидского залива для обсуждения общих приоритетов в регионе», — говорится в сообщении.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.

Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше