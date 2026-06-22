Токаев прибыл в Брюссель с официальным визитом

«В честь президента Казахстана в аэропорту столицы Бельгии была выстроена рота почетного караула», — говорится в сообщении.
Касым-Жомарта Токаева встретили Специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии Эдуардс Стипрайс и другие официальные лица.
«Завтра в штаб-квартире Европейского Совета состоятся переговоры с лидерами ЕС Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен», — говорится в сообщении.
В рамках визита будет подписан ряд важных совместных документов.
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