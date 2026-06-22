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Токаев прибыл в Брюссель с официальным визитом

АСТАНА, 22 июн — Sputnik. Глава государства прибыл с официальным визитом в Брюссель, сообщили в Акорде.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

«В честь президента Казахстана в аэропорту столицы Бельгии была выстроена рота почетного караула», — говорится в сообщении.

Касым-Жомарта Токаева встретили Специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии Эдуардс Стипрайс и другие официальные лица.

«Завтра в штаб-квартире Европейского Совета состоятся переговоры с лидерами ЕС Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен», — говорится в сообщении.

В рамках визита будет подписан ряд важных совместных документов.

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