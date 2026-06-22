В Иркутской области прорабатывают механизмы стабилизации топливного рынка

Как отметил глава региона, подобные перебои наблюдаются по всей стране. На западе объекты нефтепереработки были выведены из строя в результате атак БПЛА, что повлияло на общую ситуацию. Многие регионы, включая Иркутскую область, перешли на ручной режим работы, определяя объемы топлива для каждого получателя индивидуально.
Приоритетной задачей на текущий момент является обеспечение топливом пожарных и скорых машин, общественного транспорта, коммунальных служб и сельхозтехники.
Игорь Кобзев обсудил сложившуюся ситуацию с представителями топливного рынка региона. В настоящее время определяется потребность в бензине для всех категорий потребителей, включая автомобилистов, на ближайшие три месяца. Обобщенная информация будет направлена в федеральный штаб при Министерстве энергетики России, ФАС и надзорные органы.
Ранее были сформированы заявки на обеспечение топливом малых и средних сельхозтоваропроизводителей Приангарья для проведения сезонных полевых работ. 19 июня 2026 года на совместном совещании Минсельхоза России, Минэнерго и регионов представители ПАО НК «Роснефть» подтвердили готовность удовлетворить потребности малого агробизнеса Иркутской области согласно предложенным схемам. Хозяйства распределены по заправочным станциям для получения ГСМ.
Власти региона понимают беспокойство граждан и стараются оперативно реагировать на меняющиеся условия рынка. Жителей Иркутской области призвали не поддаваться панике и заранее планировать дальние поездки.