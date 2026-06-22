Вячеслав Федорищев оценил развитие Клявлинского района

Кроме того, во время беседы возник вопрос развития спортивной инфраструктуры в северной части станции Клявлино. «У нас очень мало спортивной инфраструктуры в регионе в целом. Мы пытаемся наверстать упущенное. Два года назад мы взялись за эту работу и ежегодно делаем порядка 100 объектов, в том числе малые уличные площадки, которые дают возможность заниматься спортом буквально рядом с домом. Мы уже поговорили с главой района и на той территории, о которой было сказано, в этом году сделаем спортивный воркаут», — рассказал Вячеслав Федорищев. В создании еще одной спортплощадки поможет Герой России Денис Портнягин.