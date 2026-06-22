В МИД Ирана прокомментировали продолжение взаимодействия с МАГАТЭ

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии могут прибыть в Иран уже на текущей неделе.
«Взаимодействие с МАГАТЭ продолжится в соответствии с обязательствами Ирана по соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, по уже существующему порядку и в соответствии с постановлениями парламента и решениями Высшего совета национальной безопасности Ирана», — прокомментировал Багаи агентству IRNA.
Агентство со ссылкой на осведомленные источники также отмечает, что переговоров по ядерной тематике на состоявшихся в Швейцарии переговорах Ирана и США не было.
При этом Багаи до этого отмечал, что доступ МАГАТЭ к иранским ядерным объектам, подвергшимся бомбардировкам, будет зависеть от результатов переговоров с США. Доступ к АЭС «Бушер» у МАГАТЭ по-прежнему есть.
Иран после ударов США по иранским ядерным объектам в июне 2025 года ограничил сотрудничество с МАГАТЭ и доступ к ядерным объектам, заявив, что все решения насчет взаимодействия с организацией принимает Высший совет национальной безопасности Ирана.