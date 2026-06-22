В МИД Ирана прокомментировали продолжение взаимодействия с МАГАТЭ

«Взаимодействие с МАГАТЭ продолжится в соответствии с обязательствами Ирана по соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, по уже существующему порядку и в соответствии с постановлениями парламента и решениями Высшего совета национальной безопасности Ирана», — прокомментировал Багаи агентству IRNA.