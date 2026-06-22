Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД Ирана прокомментировали продолжение взаимодействия с МАГАТЭ

МИД ИРИ: Иран продолжит взаимодействовать с МАГАТЭ по прежним принципам.

Источник: Reuters

ТЕГЕРАН, 22 июн — РИА Новости. Иран продолжит взаимодействовать с МАГАТЭ по прежним принципам, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии могут прибыть в Иран уже на текущей неделе.

«Взаимодействие с МАГАТЭ продолжится в соответствии с обязательствами Ирана по соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, по уже существующему порядку и в соответствии с постановлениями парламента и решениями Высшего совета национальной безопасности Ирана», — прокомментировал Багаи агентству IRNA.

Агентство со ссылкой на осведомленные источники также отмечает, что переговоров по ядерной тематике на состоявшихся в Швейцарии переговорах Ирана и США не было.

При этом Багаи до этого отмечал, что доступ МАГАТЭ к иранским ядерным объектам, подвергшимся бомбардировкам, будет зависеть от результатов переговоров с США. Доступ к АЭС «Бушер» у МАГАТЭ по-прежнему есть.

Иран после ударов США по иранским ядерным объектам в июне 2025 года ограничил сотрудничество с МАГАТЭ и доступ к ядерным объектам, заявив, что все решения насчет взаимодействия с организацией принимает Высший совет национальной безопасности Ирана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше