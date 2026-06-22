Тарифы на размещение предвыборных агитационных материалов

В соответствии с ч. 14 ст. 64 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» Общество с ограниченной ответственностью «АиФ-Ростов» (ИНН 6164267580) уведомляет о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам, политическим партиям за плату печатную площадь в периодическом печатном издании «Аргументы и факты» на Дону" (Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № 77−15260 от 21.04.2003 г. выдано Министерством РФ по делам печати, телевещания средств массовой коммуникации) и оказать услуги по размещению агитационных материалов на сайте rostov.aif.ru (региональная страница сетевого издания aif.ru, свидетельство рег. номер Эл № ФС 77−78200 от 06 апреля 2020 г. зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва на следующих условиях: