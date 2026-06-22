Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тарифы на размещение предвыборных агитационных материалов

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва.

В соответствии с ч. 14 ст. 64 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» Общество с ограниченной ответственностью «АиФ-Ростов» (ИНН 6164267580) уведомляет о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам, политическим партиям за плату печатную площадь в периодическом печатном издании «Аргументы и факты» на Дону" (Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № 77−15260 от 21.04.2003 г. выдано Министерством РФ по делам печати, телевещания средств массовой коммуникации) и оказать услуги по размещению агитационных материалов на сайте rostov.aif.ru (региональная страница сетевого издания aif.ru, свидетельство рег. номер Эл № ФС 77−78200 от 06 апреля 2020 г. зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва на следующих условиях:

Стоимость печатной площади в газете «Аргументы и факты» на Дону".

Наценки.

За размещение в цвете для базовой черно-белой (ч/б) полосы: +25% от стоимости.

За подготовку материала силами редакции: +10% от стоимости предоставляемой площади.

За дублирование материала на сайте Rostov.aif.ru: + 15 000 ₽

Материалы размером менее ½ размещаются в нижней части полосы издания. На второй полосе издания может размещаться материал размером не более ¼ (254×80, на третьей полосе — не более 3/10 (254×96).

Физический размер материала в отпечатанном экземпляре может незначительно (2−4%) отличаться от расчетного.

Общий объем предоставляемой за плату печатной площади не ограничивается.

Услуги по размещению агитационных материалов на сайте rostov.aif.ru.

Наценка за подготовку материала силами редакции составляет 10% от стоимости размещения.

Контактные данные редакции: ООО «АиФ-Ростов» (ИНН 6164267580, ОГРН 1076164010152, 344082, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 35, офис 3). Телефон: +7 (960) 447−44−44, email: p.katargin@gmail.com