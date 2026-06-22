В Европе заявили, что пока не могут быть посредниками по Украине

Как отметил политик, ЕС не может выступать в роли посредника из-за своей поддержки Украины.
«Если мы хотим говорить с Россией, мы должны слушать, что Россия должна сказать. И когда нам есть что им передать, мы должны делать это напрямую», — приводят слова главы Евросовета СМИ.
Ранее в Кремле неоднократно заявляли об открытости к переговорному процессу. При этом стало известно, что аппарат Кошты попытался установить неофициальные каналы связи с Москвой для диалога с Владимиром Путиным по украинскому вопросу.