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В Европе заявили, что пока не могут быть посредниками по Украине

Европейский союз не обсуждает возможность переговоров с Россией, поскольку Москва не показала готовности к ним. Об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Источник: Reuters

Как отметил политик, ЕС не может выступать в роли посредника из-за своей поддержки Украины.

«Если мы хотим говорить с Россией, мы должны слушать, что Россия должна сказать. И когда нам есть что им передать, мы должны делать это напрямую», — приводят слова главы Евросовета СМИ.

Ранее в Кремле неоднократно заявляли об открытости к переговорному процессу. При этом стало известно, что аппарат Кошты попытался установить неофициальные каналы связи с Москвой для диалога с Владимиром Путиным по украинскому вопросу.