В Эстонии нашли беспилотник с 5 кг взрывчатки

В поселке Рыуге на юге Эстонии местный житель во время покоса обнаружил в поле разбившийся беспилотник, сообщает ERR со ссылкой на руководителя бюро Управления безопасности Гарриса Пуусеппа.
По его словам, информация о дроне поступила еще 10 июня. О происшествии не сообщили, поскольку в то же время проходили крупные учения ILVES 2026. На место сразу выехали следователи и оцепили территорию от посторонних. Пуусепп сообщил, что к беспилотнику было прикреплено взрывное устройство весом почти 5 кг.
Руководитель бюро Управления безопасности допустил, что разбившийся БПЛА был частью группы дронов, которую засекли 3 июня. Тогда один из аппаратов пропал на радарах как раз недалеко от места, где потом нашли обломки, сказал он.
Новые дроны на территории Эстонии обнаружены не были, добавил Пуусепп.
3 июня в нескольких районах Эстонии объявили воздушную тревогу. По данным ERR, предупреждение было связано с массированной атакой украинских беспилотников на Ленинградскую область.
В середине мая истребитель миссии НАТО впервые сбил беспилотник в небе над Эстонией. Дрон, предположительно, был украинского происхождения. До этого украинские беспилотники также залетали в воздушное пространство Финляндии, Латвии и Литвы. Киев назвал инциденты со своими дронами «непреднамеренными» и принес извинения Эстонии и другим странам Балтии.
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