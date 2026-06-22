В Варшаве Зеленского обвинили в отказе обсуждать ситуацию с «Героями УПА»

Президент Украины Владимир Зеленский дважды отказался обсуждать с президентом Польши Каролем Навроцким конфликт вокруг присвоения одной из частей ВСУ имени «Героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской организацией и запрещена в России). Об этом сообщил пресс-секретарь польского лидера Рафал Леськевич в соцсети X.
«Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что президент РП Кароль Навроцкий не хотел с ним разговаривать, чтобы прояснить вопрос о присвоении воинской части имени “героев” УПА, не находят подтверждения в фактах», — написал Леськевич.
«Сначала украинская сторона предложила телефонный разговор двух президентов. В итоге он не состоялся из-за отсутствия реакции президента Зеленского», — уточнил он.
По его словам, затем со стороны сотрудников президента Украины поступило предложение о личной встрече двух лидеров, были согласованы дата и время. Однако и она не состоялась, поскольку Зеленский от нее отказался, заявил представитель Навроцкого.
Леськевич счел это свидетельством того, что Киев не был готов обсуждать изменение названия воинской части, получившей имя «Героев УПА», и назвал действия украинской стороны «игрой на время».
Зеленский получил орден Белого орла в апреле 2023 года — ее вручил на тот момент президент Польши Анджей Дуда, отметив, что награда вручается «исключительным людям, которые своей жизнью внесли исключительный вклад в Республику Польшу».
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера ордена Белого орла из‑за присвоения имени «Героев УПА» одному из подразделений ВСУ.
Зеленский заявил, что вернул награду Польше по почте. Вслед за ним от польских наград отказались несколько украинских политиков, в том числе бывшие президенты Украины Леонид Кучма и Виктор Ющенко, а также украинский посол в Польше Василий Боднар.
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