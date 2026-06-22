Иранская делегация в Омане обсудит новую архитектуру управления Ормузским проливом

Тегеран направляет высшее руководство для консультаций по статусу стратегического водного пути на фоне переговоров с США.
Высокопоставленная делегация Ирана во главе со спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Арагчи прибыла в Оман для обсуждения вопросов, связанных с будущим управлением Ормузским проливом. Об этом глава иранского внешнеполитического ведомства сообщил в своем Telegram-канале.
В ходе визита запланирована встреча с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. Как неоднократно подчеркивал Арагчи ранее, управление Ормузским проливом не вернется к довоенному состоянию — пролив находится под совместным суверенитетом Ирана и Омана, и стороны планируют опубликовать новую рамочную программу управления этим стратегически важным водным путем.
Ормузский пролив — узкий водный путь, через который в обычное время проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. С начала конфликта между США и Ираном 28 февраля судоходство в проливе было фактически парализовано, что вызвало резкий рост цен на энергоносители по всему миру.
Переговоры между Тегераном и Вашингтоном о прекращении конфликта ведутся при посредничестве Катара и Пакистана, а в Швейцарии 22 июня стартовал новый раунд технических консультаций экспертных групп. Однако процесс остается крайне напряженным: накануне президент США Дональд Трамп пригрозил продолжить бомбардировки Ирана, если соглашение не будет достигнуто, что привело к временному выходу иранской делегации из переговорного процесса в Бюргенштоке.
Иран настаивает на том, что новый режим управления Ормузским проливом будет включать взимание платы за услуги с проходящих судов. При этом Тегеран уже создал Управление по делам Персидского залива (PGSA), требующее от судов получения предварительных разрешений, и опубликовал карту с претензиями на акватории, которые ОАЭ и Оман считают своими территориальными водами — это вызвало совместный протест пяти государств Персидского залива, направленный в Международную морскую организацию.
Оман, традиционно выступающий посредником в региональных конфликтах, настаивает на том, что его переговоры с Ираном направлены исключительно на создание механизма управления, соответствующего международному праву. Однако Вашингтон поставил под сомнение нейтралитет Маската, отметив, что Оман — единственная страна за пределами Ирана, которая, похоже, сочувствует действиям Тегерана.
Ожидается, что итогом визита иранской делегации в Оман станет совместное заявление, которое закрепит новые правила прохода судов через Ормузский пролив — один из ключевых пунктов обсуждаемого американо-иранского меморандума о взаимопонимании.