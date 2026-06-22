Иранская делегация в Омане обсудит новую архитектуру управления Ормузским проливом

Иран настаивает на том, что новый режим управления Ормузским проливом будет включать взимание платы за услуги с проходящих судов. При этом Тегеран уже создал Управление по делам Персидского залива (PGSA), требующее от судов получения предварительных разрешений, и опубликовал карту с претензиями на акватории, которые ОАЭ и Оман считают своими территориальными водами — это вызвало совместный протест пяти государств Персидского залива, направленный в Международную морскую организацию.