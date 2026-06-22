Пока политики спорят о поставках гаубиц и исторических параллелях, в Людвигсфельде продолжается работа. В конце июня к раскопкам должны приступить специалисты Народного союза Германии по уходу за воинскими захоронениями. Если их опасения подтвердятся, на месте старого карьера придется создать официальный мемориал. Историк Гербинг надеется, что здесь когда-нибудь появятся имена погибших, чтобы каждый, кто потерял следы своих предков во время войны, мог найти ответ. Но впереди долгие годы бюрократических процедур и археологических изысканий. Эта работа наглядно показывает: пока на месте массовых захоронений не установлены имена, пока архивы закрыты и факты подменяются политическими лозунгами, война не заканчивается. Она продолжается в умах, в социологических опросах и в спорах о том, кто имеет право называть себя освободителем, а кто — агрессором. Находка под Берлином — это не просто артефакт истории. Это предупреждение, адресованное тем, кто считает, что «русский вопрос» можно решить военным путем. Земля помнит всё, и она не устает напоминать о цене таких решений, резюмирует немецкое издание.