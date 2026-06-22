В результате удара по Воронежу погибли пять человек

В результате сегодняшней украинской атаки на Воронеж погибли пять человек, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев по итогам заседания оперативного штаба.
«Мы понесли сегодня крайне тяжелые потери. В результате ракетной атаки на город погибли пять человек», — написал он.
Также, по информации Гусева, в медучреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой.
«Разумеется, всем пострадавшим при атаке будет оказана помощь. В соответствии с установленным ранее порядком семьям погибших будет выплачено по 1 млн рублей, а получившим серьезные ранения — по 300 тыс. рублей. Поручил провести и адресную работу с семьями погибших», — заверил губернатор. Он выразил от себя лично и от правительства области соболезнования родным и близким погибших, пожелал всем раненым скорейшего выздоровления.
Гусев отметил, что большая часть работников получившего повреждения при атаке предприятия успела спуститься в убежище и, несмотря на значительные повреждения здания, осталась невредима. «Пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности — как на предприятии, так и на улице. Поэтому еще раз прошу максимально серьезно относиться к сигналам опасности и указаниям оперативных служб. От их соблюдения напрямую зависит ваша жизнь», — подчеркнул он.
По информации губернатора, после атаки на предприятии возник пожар — открытое горение ликвидировали в 16:30, а на данный момент возгорание потушено, но работы по разбору продолжаются. Он уточнил, что представители Роспотребнадзора замерили показатели воздуха, что превышений концентраций опасных веществ не было обнаружено.
«Также повреждения фасадов и остекления при падении обломков получили 10 многоквартирных домов. В частном секторе пострадали шесть домов — в них преимущественно повреждены кровли. На данный момент также поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей», — проинформировал Гусев.
Утром 22 июня Гусев сообщил, что за ночь над шестью районами Воронежской области уничтожили 18 беспилотников. Позднее днем в городе объявлялась ракетная опасность. Гусев проинформировал, что силы ПВО перехватили несколько высокоскоростных воздушных целей в небе над Воронежем, во время атаки на Воронеж пострадали три человека. Повреждения получили производственные объекты одного из предприятий города, фасады и остекление нескольких многоквартирных домов, а также ряд автомобилей. Позже губернатор объявил о введении режима ЧС в пределах ряда улиц Железнодорожного района для устранения последствий атаки.
В тот же день Минобороны сообщало, что с 20:00 мск 21 июня до 7:00 мск 22 июня силы ПВО уничтожили 301 украинский беспилотник над регионами России, в том числе над Воронежской областью.
20 июня в пригороде Воронежа при падении обломков сбитого беспилотника пострадала девочка 2012 года рождения.
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