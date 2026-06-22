В результате удара по Воронежу погибли пять человек

Гусев отметил, что большая часть работников получившего повреждения при атаке предприятия успела спуститься в убежище и, несмотря на значительные повреждения здания, осталась невредима. «Пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности — как на предприятии, так и на улице. Поэтому еще раз прошу максимально серьезно относиться к сигналам опасности и указаниям оперативных служб. От их соблюдения напрямую зависит ваша жизнь», — подчеркнул он.