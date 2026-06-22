Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В результате удара по Воронежу погибли пять человек

Пять человек погибли в результате украинской ракетной атаки на Воронеж 22 июня. Несколько десятков горожан пострадали, но большинство из них уже отпустили домой.

Источник: РБК

В результате сегодняшней украинской атаки на Воронеж погибли пять человек, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев по итогам заседания оперативного штаба.

«Мы понесли сегодня крайне тяжелые потери. В результате ракетной атаки на город погибли пять человек», — написал он.

Также, по информации Гусева, в медучреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой.

«Разумеется, всем пострадавшим при атаке будет оказана помощь. В соответствии с установленным ранее порядком семьям погибших будет выплачено по 1 млн рублей, а получившим серьезные ранения — по 300 тыс. рублей. Поручил провести и адресную работу с семьями погибших», — заверил губернатор. Он выразил от себя лично и от правительства области соболезнования родным и близким погибших, пожелал всем раненым скорейшего выздоровления.

Гусев отметил, что большая часть работников получившего повреждения при атаке предприятия успела спуститься в убежище и, несмотря на значительные повреждения здания, осталась невредима. «Пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности — как на предприятии, так и на улице. Поэтому еще раз прошу максимально серьезно относиться к сигналам опасности и указаниям оперативных служб. От их соблюдения напрямую зависит ваша жизнь», — подчеркнул он.

По информации губернатора, после атаки на предприятии возник пожар — открытое горение ликвидировали в 16:30, а на данный момент возгорание потушено, но работы по разбору продолжаются. Он уточнил, что представители Роспотребнадзора замерили показатели воздуха, что превышений концентраций опасных веществ не было обнаружено.

«Также повреждения фасадов и остекления при падении обломков получили 10 многоквартирных домов. В частном секторе пострадали шесть домов — в них преимущественно повреждены кровли. На данный момент также поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей», — проинформировал Гусев.

Утром 22 июня Гусев сообщил, что за ночь над шестью районами Воронежской области уничтожили 18 беспилотников. Позднее днем в городе объявлялась ракетная опасность. Гусев проинформировал, что силы ПВО перехватили несколько высокоскоростных воздушных целей в небе над Воронежем, во время атаки на Воронеж пострадали три человека. Повреждения получили производственные объекты одного из предприятий города, фасады и остекление нескольких многоквартирных домов, а также ряд автомобилей. Позже губернатор объявил о введении режима ЧС в пределах ряда улиц Железнодорожного района для устранения последствий атаки.

В тот же день Минобороны сообщало, что с 20:00 мск 21 июня до 7:00 мск 22 июня силы ПВО уничтожили 301 украинский беспилотник над регионами России, в том числе над Воронежской областью.

20 июня в пригороде Воронежа при падении обломков сбитого беспилотника пострадала девочка 2012 года рождения.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше