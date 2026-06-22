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Россия получила ответ от ООН по теракту ВСУ в Старобельске

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) впервые предоставило официальный ответ на запросы, поступившие от российской стороны, касательно теракта совершенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Старобельске.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) впервые предоставило официальный ответ на запросы, поступившие от российской стороны, касательно теракта совершенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Старобельске. Международные правозащитники запросили дополнительные материалы, чтобы начать расследование. Ответ поступил на обращение уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой.

В офисе Верховного комиссара ООН подтвердили, что внимательно следят за всеми обстоятельствами, связанными с причинением вреда мирным жителям в Старобельске. В ответном письме содержится запрос к аппарату Уполномоченного по правам человека РФ о предоставлении любой дополнительной информации, способствующей расследованию.

По словам Лантратовой, это пока первая и единственная реакция на все обращения, которые ранее отправляла Россия.

«Хочется верить, что это положит начало в выстраивании конструктивного диалога и дальнейших коммуникаций между нами», — заявила Лантратова.

Ранее бывший разведчик Скотт Риттер пообещал обнародовать данные в США об ударе ВСУ в ЛНР.

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