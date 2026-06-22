Россия получила ответ от ООН по теракту ВСУ в Старобельске

В офисе Верховного комиссара ООН подтвердили, что внимательно следят за всеми обстоятельствами, связанными с причинением вреда мирным жителям в Старобельске. В ответном письме содержится запрос к аппарату Уполномоченного по правам человека РФ о предоставлении любой дополнительной информации, способствующей расследованию.