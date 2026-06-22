Литва за €3 млн ищет разработчика дрона-перехватчика для борьбы с беспилотниками

Поводом для ускорения работ стала серия инцидентов с вторжением беспилотников в воздушное пространство стран НАТО. Так, в декабре 2024 года разведывательный дрон «Орлан-10» залетел в Литву из Белоруссии и упал в лесу недалеко от города Швянтойи, что вызвало озабоченность в Вильнюсе и Брюсселе.