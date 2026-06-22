Литва за €3 млн ищет разработчика дрона-перехватчика для борьбы с беспилотниками

Министерство обороны Литвы объявило тендер на разработку и производство беспилотного летательного аппарата класса «перехватчик», предназначенного для поражения вражеских воздушных целей. На реализацию проекта выделено €3 млн, сообщили в оборонном ведомстве балтийской республики.
Прием заявок от потенциальных участников продлится до 10 июля. Проект разделен на два этапа: на первом конкурсная комиссия отберет трех претендентов, которые получат контракты на изготовление опытных прототипов перехватчика. Второй этап предполагает закупку установочной партии дронов для нужд национальных вооруженных сил. Контекст: балтийский дроновый рывок на фоне угроз с востока.
Инициатива Вильнюса вписывается в масштабную региональную программу по созданию так называемого «дронового щита» стран Балтии. Ранее Литва, Латвия и Эстония договорились о совместной разработке и закупках ударных и разведывательных беспилотников, а также систем противовоздушной обороны малой дальности для противодействия российским БПЛА.
Поводом для ускорения работ стала серия инцидентов с вторжением беспилотников в воздушное пространство стран НАТО. Так, в декабре 2024 года разведывательный дрон «Орлан-10» залетел в Литву из Белоруссии и упал в лесу недалеко от города Швянтойи, что вызвало озабоченность в Вильнюсе и Брюсселе.
Вслед за этим литовские власти анонсировали создание единой системы противовоздушной обороны в приграничных районах и закупку мобильных групп ПВО. Кроме того, Литва намерена развернуть собственное производство боеприпасов и беспилотников, чтобы снизить зависимость от внешних поставщиков в условиях роста военных расходов в регионе.
Примечательно, что одновременно с тендером на дрон-перехватчик Литва вышла из Оттавского договора о запрете противопехотных мин, обосновав это необходимостью укрепления обороноспособности на фоне «агрессивных намерений России». Премьер-министр страны Гинтаутас Палуцкас заявил, что «в условиях угрозы мы должны иметь все меры для защиты своей территории».