ООН ответила на обращение Лантратовой по поводу удара ВСУ по Старобельску

ООН запросила у российской стороны дополнительную информацию об атаке Вооруженных сил Украины на Старобельск в ЛНР 22 мая. Так в аппарате Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка ответили на обращение уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой.