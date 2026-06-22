Власти планируют законодательно продлить господдержку резидентов Калининградской ОЭЗ

«Предлагаем несколько ключевых изменений: продлить срок осуществления капитальных затрат с 3 до 6 лет для резидентов, вошедших в реестр с 2024 по 2027 год, — на заявительной основе; уточнить правила учёта оборудования и техники, приобретаемой у калининградских поставщиков; включить расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) в состав капитальных вложений; а также продлить режим государственной поддержки резидентов ОЭЗ до 31 декабря 2045 года — в соответствии со сроком действия самой зоны», — уточнил сенатор.