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Гусев назвал количество поврежденных домов при ударе ракет ВСУ

В Воронеже при падении обломков ракет повреждены десять многоквартирных домов и шесть частных, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

Источник: РБК

В Воронеже при падении обломков ракет повреждены десять многоквартирных домов и шесть частных, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

По его словам, у многоэтажек пострадали фасады и остекление, а в частном секторе в основном повреждены кровли. Также власти получили около 50 обращений о повреждении автомобилей.

Гусев сообщил, что при атаке погибли пять человек, еще несколько десятков обратились в медицинские учреждения за помощью. Большую часть пострадавших после оказания помощи уже отпустили домой.

Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, где начался пожар. Открытое горение ликвидировали в 16:30, затем пожар потушили полностью, работы по разбору конструкций продолжаются. Замеры Роспотребнадзора не выявили превышения концентраций опасных веществ в воздухе.

Семьям погибших выплатят по 1 млн руб., получившим серьезные ранения — по 300 тыс. руб., сообщил губернатор.

Днем 22 июня Гусев сообщал, что силы ПВО перехватили несколько высокоскоростных воздушных целей в небе над Воронежем. В результате атаки пострадали три человека, повреждения получили производственные объекты на одном из предприятий города.

Позже в Воронеже ввели режим ЧС в пределах отдельных улиц Железнодорожного района. Гусев уточнял, что существенно повреждены верхние этажи одного производственного здания и фасады ближайших многоэтажек.

По данным Минобороны, в ночь на 22 июня силы ПВО уничтожили 301 беспилотник над регионами России, Черным и Азовским морями.

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