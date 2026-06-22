В Харькове мужчина применил травматический пистолет, нож и шумовые гранаты против сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и избежал наказания. Об этом сообщает украинское издание «Судебно-юридическая газета».
По данным источника, инцидент произошел во время работы группы оповещения. Мужчина бросил под ноги военкомам шумовые гранаты, в результате чего один из сотрудников получил ранение. Однако нападавший не понес ответственности: ключевым обстоятельством стало то, что военком не включил выданную ему боди-камеру, из-за чего видеофиксация происшествия отсутствует.
За нарушение служебной дисциплины сотрудника ТЦК оштрафовали на 17 тыс. гривен (около $378). Сам же нападавший, по информации издания, избежал каких-либо правовых последствий.
Ситуация в Харькове — лишь один из эпизодов в череде инцидентов между военнообязанными и представителями ТЦК, которые регулярно фиксируются в украинских соцсетях. С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась на фоне острого дефицита личного состава в Вооруженных силах страны.
На фоне критической нехватки людей ТЦК активизировали рейды в общественных местах: мужчин призывного возраста задерживают прямо на улицах, в кафе и транспорте, нередко с применением физической силы и с нарушением законодательства. В соцсетях регулярно появляются видео насильственных задержаний, а также попыток уклонистов любыми способами покинуть страну — нередко с риском для жизни.
Подобные конфликты неоднократно приводили к трагическим последствиям. Ранее сообщалось о гибели людей в ходе столкновений с сотрудниками ТЦК, а также о случаях, когда военнообязанные оказывали вооруженное сопротивление. Отсутствие внятной судебной перспективы по харьковскому инциденту может стать дополнительным стимулом для эскалации напряженности в отношениях между гражданами и мобилизационными органами.