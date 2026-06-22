Житель Харькова применил оружие против военкомов и избежал наказания

По данным источника, инцидент произошел во время работы группы оповещения. Мужчина бросил под ноги военкомам шумовые гранаты, в результате чего один из сотрудников получил ранение. Однако нападавший не понес ответственности: ключевым обстоятельством стало то, что военком не включил выданную ему боди-камеру, из-за чего видеофиксация происшествия отсутствует.