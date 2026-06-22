Торговать с Россией или превратиться в «турецкую бензоколонку»: что беспокоит армян

Однако молодое поколение, собирающееся у клубов и в университетских кампусах, не разделяет этого оптимизма. Подростки с трудом подбирают русские слова, чтобы объяснить: в России и Армении слишком много осуждения и контроля, а в Европе их привлекает свобода от оценок и возможность образования. «С нашим менталитетом сложно уехать, родители не хотят отпускать нас. Но будущее нельзя преградить», — говорит одна из студенток. Известный художник Карен Долуханян, один из немногих согласившихся говорить открыто, возражает консерваторам: «Уничижительно думать, что с Европой мы откажемся от идентичности. Если наши ценности так легко забыть, то грош им цена».