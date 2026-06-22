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Лантратова сообщила об ответе ООН на обращение по Старобельску

Аппарат верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка отреагировал на обращение российского омбудсмена Яны Лантратовой по теракту в Старобельске, сообщила она в телеграм-канале.

Источник: РБК

Аппарат верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка отреагировал на обращение российского омбудсмена Яны Лантратовой по теракту в Старобельске, сообщила она в телеграм-канале.

«В своем ответном обращении из аппарата Верховного комиссара ООН г-на Тюрка отметили, что внимательно отслеживают все обстоятельства причиненного вреда гражданскому населению в Старобельске», — написала Лантратова.

Омбудсмен подчеркнула, что это пока первая и единственная реакция на обращения российской стороны, направленные ранее. По ее словам, любые попытки игнорировать трагедию или замалчивать ее детали «недопустимы».

Удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета был нанесен в ночь на 22 мая. По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, в здании находились 86 человек в возрасте от 14 до 18 лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

После атаки Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН. Его назначили на 22:00 мск 22 мая. Президент России Владимир Путин назвал удар терактом и поручил Минобороны представить предложения по ответу.

К 1 июня власти сообщали, что при атаке погиб 21 человек, еще 70 пострадали. Путин заявил, что наказание за этот удар будет неотвратимым.

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