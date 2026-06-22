Лантратова сообщила об ответе ООН на обращение по Старобельску

Удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета был нанесен в ночь на 22 мая. По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, в здании находились 86 человек в возрасте от 14 до 18 лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.