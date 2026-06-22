Во Франции запустили петицию о введении «климатического отпуска» из-за жары

Французские зеленые предлагают ввести «климатический отпуск» на фоне аномальной жары, сообщает Le Figaro. Партия «Экологисты» запустила петицию с требованием разрешить работникам не выходить на работу до пяти дней в году без потери зарплаты в случае экстремальных погодных условий — жары, наводнений или пожаров. Как пояснила лидер партии Марин Тонделье, это касается как ситуаций, когда климат мешает добраться до офиса или делает условия труда невыносимыми, так и случаев закрытия школ из-за стихии, когда родителям не с кем оставить детей.