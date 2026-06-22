ФСБ задержала двух россиян, готовивших подрыв поезда с ГСМ в Подмосковье

ФСБ сообщила, что оба задержанных причастны к подготовке теракта. По данным спецслужб, задержанные вступили в контакт с представителем украинских спецслужб и по заданию куратора изъяли из тайника самодельное взрывное устройство. Они планировали подорвать железнодорожный состав с ГСМ на участке железной дороги в Московском регионе. Для этого они провели разведку на железнодорожных путях и подобрали удобное место для установки взрывного устройства и его подрыва.