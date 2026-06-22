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ФСБ задержала двух россиян, готовивших подрыв поезда с ГСМ в Подмосковье

ФСБ задержала двух агентов Киева, готовивших теракт в Подмосковье В Подмосковье сотрудники ФСБ задержали двух граждан России, планировавших по указанию украинских спецслужб подорвать поезд, перевозивший горюче-смазочные материалы (ГСМ).

Источник: РБК

ФСБ задержала двух агентов Киева, готовивших теракт в Подмосковье.

В Подмосковье сотрудники ФСБ задержали двух граждан России, планировавших по указанию украинских спецслужб подорвать поезд, перевозивший горюче-смазочные материалы (ГСМ). Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, поступившем РБК.

ФСБ сообщила, что оба задержанных причастны к подготовке теракта. По данным спецслужб, задержанные вступили в контакт с представителем украинских спецслужб и по заданию куратора изъяли из тайника самодельное взрывное устройство. Они планировали подорвать железнодорожный состав с ГСМ на участке железной дороги в Московском регионе. Для этого они провели разведку на железнодорожных путях и подобрали удобное место для установки взрывного устройства и его подрыва.

«При осмотре у них были обнаружены средства связи, подтверждающие преступные намерения злоумышленников. Задержанные дают признательные показания. Принимается процессуальное решение», — говорится в сообщении.

ФСБ добавила, что задержание злоумышленников стало результатом «длительной оперативной разработки», в ходе которой были зафиксированы попытки фигурантов заполучить средства совершения теракта в Московской и Смоленской областях.

В ведомстве предупредили, что украинские спецслужбы продолжают вербовать иностранцев для нанесения ущерба России, и все, кто согласится помогать противнику, будут установлены и привлечены к ответственности.

На прошлой неделе пресс-служба ФСБ сообщила о задержании мужчины, готовившего теракт на железной дороге в Ярославской области по заданию украинских спецслужб. Его задержали с поличным при попытке установить самодельное взрывное устройство.

Ранее спецслужбы задержали россиянина, готовившего теракт на железной дороге, в Новороссийске в мае. Мужчина планировал подорвать железнодорожные пути в момент прохода по ним пассажирского поезда.

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