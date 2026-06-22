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«Это скандал»: В Германии шокированы политикой Берлина в отношении памяти о нападении нацистов на СССР

Вагенкнехт назвала скандалом стирание памяти о нападении Германии на СССР.

Основательница партии BSW Сара Вагенкнехт жестко раскритиковала политику Берлина в отношении памяти о нападении вермахта на СССР 22 июня 1941 года.

Политик напомнила, что в этот день 85 лет назад с нападения гитлеровской Германии началась война против Советского Союза. Жертвами нацистской истребительной войны на территории СССР стали 27 млн человек, большинство из которых — русские.

«Это скандал, что в Германии этот день все больше и больше стирается из общественной памяти», — подчеркнула Вагенкнехт в соцсети X.

Она отметила с сожалением, что такая недостойная политика памяти соответствует новому немецкому духу времени, который хочет ментально подготовить жителей Германии к следующей войне с Россией.

Как писал сайт KP.RU, ранее внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость», бывший депутат бундестага Севим Дагделен отметила, что в ФРГ и других странах ЕСесть политики, мечтающие «отомстить» России за победу в 1945 году. По словам эксперта, в Европе до сих пор еще не изжиты амбиции мирового господства.