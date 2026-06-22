Как писал сайт KP.RU, ранее внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость», бывший депутат бундестага Севим Дагделен отметила, что в ФРГ и других странах ЕСесть политики, мечтающие «отомстить» России за победу в 1945 году. По словам эксперта, в Европе до сих пор еще не изжиты амбиции мирового господства.