Германия разместит 5 тыс. военных на границе Литвы с Белоруссией

Литовский министр обороны отметил, что стороны «очень далеко продвинулись в создании инфраструктуры» и «могут начать второй этап размещения войск раньше». По словам господина Каунаса, немецкая бригада будет передислоцирована и достигнет полной оперативной готовности к концу 2027 года, «если не раньше». В городе Руднинкай бригада Бундесвера расквартируется уже этой осенью, отмечает издание.