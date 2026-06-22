Politico: двух правых депутатов Европарламента могут наказать за расистские высказывания

На этом фоне противостояние между правыми и либеральными фракциями в ЕП заметно обострилось. Ранее, в феврале 2026 года, Европарламент уже лишал слова депутатов за оскорбительные высказывания, а в апреле была создана специальная комиссия по расследованию случаев дискриминации внутри законодательного органа. Инцидент с Аль-Сахлани может стать прецедентом для применения более жестких санкций к депутатам, если руководство ЕП признает их высказывания расистскими.