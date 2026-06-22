Politico: двух правых депутатов Европарламента могут наказать за расистские высказывания

Председатель фракции «Обновляя Европу» в Европарламенте Валери Айе потребовала ввести санкции в отношении двух депутатов от правой фракции Европейских консерваторов и реформистов (ECR) после того, как они позволили себе высказывания расистского характера в адрес члена ЕП от Швеции Абир Аль-Сахлани. Об этом сообщает Politico.
По данным издания, инцидент произошел 17 июня после голосования по закону о депортации. Аль-Сахлани, уроженка Ирака, заявила, что «никогда не чувствовала себя в такой опасности» в стенах парламента. В ответ финский депутат Себастьян Тюнкюнен опубликовал видео с подписью «плачьте больше», а датский депутат Кристоффер Сторм написал, что Аль-Сахлани «должна вернуться домой».
Сама Аль-Сахлани расценила эти заявления как проявление расовой дискриминации. Валери Айе направила председателю Европарламента Роберте Метсоле письмо с просьбой привлечь депутатов к дисциплинарной ответственности.
«Меня все больше беспокоит чувство безнаказанности, которое рискует укорениться, если такое поведение останется без внимания», — цитирует Politico обращение Айе.
Сторм в своем комментарии изданию пояснил, что фраза «иди домой» подразумевала не этническую принадлежность, а призыв покинуть зал заседаний, если Аль-Сахлани настолько недовольна демократическими решениями коллег. Тем не менее, вопрос о дисциплинарной ответственности депутатов теперь находится на рассмотрении руководства Европарламента.
Этот случай стал очередным эпизодом в череде конфликтов в Европарламенте, связанных с миграционной политикой. В мае 2026 года Европарламент одобрил ряд изменений в правилах предоставления убежища, включая ускоренные процедуры на границах и механизм «справедливого распределения» мигрантов между странами ЕС. В декабре 2025 года была достигнута договоренность о новом пакете мер, направленных на ужесточение контроля за нелегальной миграцией.
На этом фоне противостояние между правыми и либеральными фракциями в ЕП заметно обострилось. Ранее, в феврале 2026 года, Европарламент уже лишал слова депутатов за оскорбительные высказывания, а в апреле была создана специальная комиссия по расследованию случаев дискриминации внутри законодательного органа. Инцидент с Аль-Сахлани может стать прецедентом для применения более жестких санкций к депутатам, если руководство ЕП признает их высказывания расистскими.