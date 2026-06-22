Бельгия выдала пять виз талибам для переговоров по афганским беженцам

«Талибан» находится под санкциями ЕС и ООН по обвинению в нарушении прав человека. Руководство Евросоюза пригласило делегацию Афганистана на переговоры о возвращении мигрантов в мае. В Евросоюзе находятся несколько сотен беженцев-афганцев, которых Суд ЕС приговорил к депортации. Однако по состоянию на 2024 год в Афганистан вернулись только 2% беженцев. В ЕС подчеркнули, что приглашение на переговоры «ни в коем случае не является признанием» «Талибана» в качестве афганского правительства.