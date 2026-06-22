«Лидеры России» нашли пользу в злопамятности и вред от перфекционизма

Исследование также показало, что необходим баланс мотивирующих руководителей и тех, кто легко мотивируется (разброс выше на 5%). Полезно, чтобы в команде был хотя бы один человек, особенно умелый в делегировании (максимальное значение выше на 3,4%), и тот, кто быстро адаптируется к неопределенности (максимальное значение выше на 5,2%). А вот что касается инициативности и исполнительности, то важен баланс (разброс выше на 4,3%). Что же касается общего управленческого потенциала — команды, состоящие из более сильных руководителей, в среднем показывают более высокую результативность.