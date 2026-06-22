«Лидеры России» нашли пользу в злопамятности и вред от перфекционизма

Организаторы курируемого администрацией президента конкурса «Лидеры России» провели исследование, какие личностные качества участников способствуют успеху или мешают работе в команде.
В исследовании приняли участие 719 управленческих команд, допущенных до полуфиналов (по пять человек в каждой).
Исследователи выяснили, что перфекционизм скорее негативно влияет на результаты команды: у высокорезультативных команд среднее значение на этой шкале оказалось на 10,4% ниже, чем у низкорезультативных. Командам перфекционистов оказалось труднее соблюдать сроки и решать сложные задачи в высоком темпе, то есть регулярно выдавать хороший, пусть и не идеальный результат вовремя.
До начала конкурса все участники прошли дистанционное тестирование, которое помогло определить их личностные и управленческие качества. По результатам полуфиналов организаторы разделили команды на высокорезультативные и низкорезультативные (верхняя и нижняя треть рейтинга). Далее с помощью статистических методов эксперты выяснили, как те или иные черты повлияли на итоговый результат.
Авторы работы проверили влияние «деструкторов» (теневых сторон личности) и параметров из опросника командной эффективности.
Негативно влияла на результат и черта «избегание конфликтов». Средний балл по этому параметру у представителей высокорезультативных команд был на 6,9% ниже, чем у низкорезультативных. «Для достижения высоких результатов команда не должна замалчивать и прятать конфликты и противоречия, но должна открыто их обсуждать в поисках решения», — считают авторы исследования. По их оценке, обсужденный конфликт становится источником хороших решений и договоренностей, а не причиной взаимной неприязни и отчужденности.
Не способствовало получению высоких баллов и стремление избежать неудачи. Средний балл участников высокорезультативных команд оказался на 6% ниже аналогичного показателя у низкорезультативных. Члены сильных команд должны быть ориентированы на достижение результата, а не на избегание неудач, считают в «Лидерах России». Подтверждает это и максимальное значение по шкале «ориентация на высокие достижения»: у участников высокорезультативных команд оно на 4,4% выше, чем у низкорезультативных.
«Минимизация усилий», или отказ от целей при возникновении трудностей, также показала себя негативно. У участников высокорезультативных команд минимальный балл по этой был шкале на 7,7% ниже, чем у низкорезультативных. А вот максимальное значение по шкале «упорство, сфокусированность на задаче» у них на 3,3% выше.
Организаторы конкурса пришли к выводу, что разнообразные по деловым качествам команды в среднем успешнее однотипных. Однако одно качество стало исключением. Исследователи назвали его «затейливостью» (склонность к поиску необычных идей, часто в ущерб практичности). Согласно исследованию, для достижения высоких результатов разброс баллов по этой шкале должен быть минимальным: все члены команды должны быть либо сравнительно «затейливыми», либо, наоборот, предпочитать практичные традиционные решения (разброс по этому параметру у высокорезультативных команд на 9% ниже, чем у низкорезультативных).
С «застенчивостью» получилось наоборот: полезно, чтобы в команде наравне были представлены социально смелые участники и более скромные (разброс по этому параметру у высокорезультативных команд на 6,6% выше). То же самое касается самокритичности и снисходительности к своим ошибкам (разброс выше на 5,8%).
Аналогичный вывод напрашивается и в отношении «расчетливости» (преследования личных интересов): в командах должен наблюдаться баланс альтруистов и эгоистов, пишут эксперты. Но если посмотреть на параметр «ориентация на интересы команды», то среднее значение по нему у участников высокорезультативных команд выше на 7%, чем у низкорезультативных. Даже будучи «эгоистами» в душе, члены команды должны учитывать интересы друг друга, делают вывод авторы.
А вот «злопамятность» бывает полезной. У представителей высокорезультативных команд минимальное значение этого показателя на 6,5% выше, чем у низкорезультативных. «Выскажем осторожную гипотезу, что “всепрощение” может провоцировать токсичное поведение, и у высокорезультативных команд оказалось меньше таких проблем», — отмечено в исследовании.
Немного умников не помешает.
Помимо роли «деструкторов» авторы оценили параметры, относящиеся к управленческому потенциалу. Оценка интеллектуальных способностей показала, что в команде полезно иметь одного или нескольких «умников», способных лучше других работать с количественной и качественной информацией (максимальное значение этого параметра у высокорезультативных команд в среднем на 2,9% выше).
Исследование также показало, что необходим баланс мотивирующих руководителей и тех, кто легко мотивируется (разброс выше на 5%). Полезно, чтобы в команде был хотя бы один человек, особенно умелый в делегировании (максимальное значение выше на 3,4%), и тот, кто быстро адаптируется к неопределенности (максимальное значение выше на 5,2%). А вот что касается инициативности и исполнительности, то важен баланс (разброс выше на 4,3%). Что же касается общего управленческого потенциала — команды, состоящие из более сильных руководителей, в среднем показывают более высокую результативность.
Авторы предупреждают, что полученные выводы не следует трактовать как универсальные для всех ситуаций. Во-первых, критерием успеха в данном случае были высокие результаты именно в конкурсе, а это специфическая среда.
«Конкурсные задания — это стрессовая ситуация, в которой команде необходимо вырабатывать и принимать верные решения в ограниченное время», — указано в отчете. Поскольку конкурс имеет жесткие временные рамки, тема долгосрочной успешности и жизнеспособности команд в реальной деятельности нуждается в дополнительном изучении. Эксперты призвали учитывать и отраслевой контекст: для команды, выводящей предприятие из кризиса, и для коллектива, тестирующего новые продуктовые гипотезы на базе ИИ, факторы успеха могут различаться. Наконец, исследователи напоминают, что их данные основаны на оценке именно командной, а не индивидуальной работы.
Конкурс «Лидеры России» проводится по поручению президента и курируется внутриполитическим блоком Кремля, это флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». С помощью конкурса, указывают организаторы, отбираются наиболее эффективные управленцы, в том числе для назначения на госслужбу.