Москва обсудила с Тегераном меморандум Ирана и США

«В ходе консультаций в центре обсуждения были перспективы реализации меморандума о взаимопонимании между Ираном и США о завершении военного конфликта на Ближнем Востоке. Отмечена важность строгого соблюдения достигнутых договоренностей и их добросовестного выполнения всеми вовлеченными в вооруженное противостояние сторонами, что способствовало бы общей стабилизации обстановки в зоне Персидского залива и Ближневосточном регионе в целом», — говорится в сообщении.