Москва обсудила с Тегераном меморандум Ирана и США

В Москве прошли консультации по ближневосточной проблематике спецпредставителя министра иностранных дел России по сирийскому урегулированию, директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки российского дипведомства Александра Кинщака и помощника главы МИД Ирана Мехди Шуштари, сообщили в МИД России.
«В ходе консультаций в центре обсуждения были перспективы реализации меморандума о взаимопонимании между Ираном и США о завершении военного конфликта на Ближнем Востоке. Отмечена важность строгого соблюдения достигнутых договоренностей и их добросовестного выполнения всеми вовлеченными в вооруженное противостояние сторонами, что способствовало бы общей стабилизации обстановки в зоне Персидского залива и Ближневосточном регионе в целом», — говорится в сообщении.
Стороны акцентировали важность придания устойчивого и долгосрочного характера режиму прекращения огня в ливано-израильском приграничье, отказа от любых враждебных и провокационных действий и создания условий для налаживания процесса политико-дипломатического урегулирования на основе положений резолюции 1701 СБ ООН по Ливану. Представители Москвы и Тегерана подчеркнули необходимость скорейшего вывода израильских военных с территории Ливана.
Кинщак и Шуштари также обсудили палестино-израильский конфликт, указав на необходимость обеспечения устойчивого перемирия в секторе Газа, налаживания безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа всем нуждающимся и запуска работ по восстановлению инфраструктуры анклава. Они также заявили о важности скорейшей нормализации ситуации на Западном берегу реки Иордан, прекращения там незаконной поселенческой активности и назвали недопустимыми любые шаги, нацеленные на изменение исторического статус-кво святых мест в Иерусалиме.
«С российской стороны подтверждена принципиальная позиция в пользу комплексного урегулирования краеугольной для всего Ближневосточного региона палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание независимого, территориально целостного и жизнеспособного государства Палестина», — подчеркнули в МИД России.
Стороны обменялись мнениями и по другим актуальным вопросам региональной повестки дня, включая Сирию, Ливию, Судан и западносахарское урегулирование.
США и Иран в ночь на 18 июня подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает прекращение боевых действий, переговоры по итоговому соглашению в течение 60 дней, постепенную отмену американских ограничений, разблокировку Ормузского пролива и обсуждение иранской ядерной программы.
Документ был подписан дистанционно президентами США и Ирана Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом. Посредником между сторонами выступал Пакистан, поэтому документ получил название «Исламабадский меморандум».
Однако уже 20 июня Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива, обвинив США в нарушении договоренностей и указав на продолжающиеся удары Израиля по Ливану. Иранские власти заявили, что Вашингтон должен срочно повлиять на Израиль, иначе меморандум окажется под угрозой. После этого делегации США и Ирана должны были провести очные переговоры в Швейцарии. Изначально встреча ожидалась 19 июня, однако ее перенесли.
Первый раунд переговоров при посредничестве Пакистана и Катара завершился в понедельник, 22 июня. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон договорились организовать чрезвычайный механизм для безопасного прохода судов через Ормузский пролив.
Он также подтвердил, что Иран отказался от продолжения четырехсторонней встречи с участием США в Швейцарии из-за угрожающих заявлений американской стороны. Трамп во время переговоров в своей соцсети Truth Social пригрозил Ирану «очень сильным ударом», если он не остановит прокси-группы в Ливане, «которые создают проблемы».
В совместном заявлении посредников из Дохи и Исламабада, который опубликовал МИД Катара, говорится, что Иран и США в Швейцарии договорились о «дорожной карте» для достижения окончательного мирного соглашения в течение 60 дней. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что технические переговоры Вашингтона и Тегерана в Швейцарии продолжатся в ближайшие дни и недели.
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