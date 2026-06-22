Мадьяр: в Венгрии будут новый президент и новая конституция

Говоря о конституционной реформе, Мадьяр сообщил, что ожидает принятия нового основного закона на общенациональном референдуме летом 2027 года. «Это может занять много времени, но дело не во времени, а в качестве и содержании. Мы действительно хотим иметь конституцию, которая будет отвечать чаяниям всех граждан», — сказал глава правительства. Сейчас в Венгрии действует основной закон 2011 года, считающийся консервативным документом.