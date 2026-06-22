Мадьяр: в Венгрии будут новый президент и новая конституция

БУДАПЕШТ, 22 июня. /ТАСС/. Новый президент появится в Венгрии примерно через два месяца, а новая конституция — примерно через год. Об этом заявил премьер-министр Петер Мадьяр, подтвердив готовность своего правительства изменить основы политического и общественного устройства государства.
«Тамаш Шуйок точно перестанет быть президентом Венгрии примерно 20 июля», — сказал Мадьяр на пресс-конференции, которая состоялась после его выступления в парламенте. Там он сообщил депутатам, что его правительство начнет в сентябре разработку новой конституции, но прежде необходимо принять 17-ю поправку к действующему основному закону.
Одно из положений этого документа будет предусматривать возможность отзыва депутатами полномочий президента Венгрии, который избирается парламентом по представлению премьера. Мадьяр добивается ухода Шуйока в отставку, утверждая, что тот повинен в злоупотреблениях прошлого правительства Виктора Орбана.
Премьер сообщил, что поправка к основному закону будет внесена в парламент на следующей неделе, к концу июля Шуйок покинет свой пост, а к 20 августа, когда в Венгрии будет отмечаться главный национальный праздник — День Святого Иштвана, парламент изберет нового президента.
Реформа конституции и ответ ФИДЕС
Говоря о конституционной реформе, Мадьяр сообщил, что ожидает принятия нового основного закона на общенациональном референдуме летом 2027 года. «Это может занять много времени, но дело не во времени, а в качестве и содержании. Мы действительно хотим иметь конституцию, которая будет отвечать чаяниям всех граждан», — сказал глава правительства. Сейчас в Венгрии действует основной закон 2011 года, считающийся консервативным документом.
Поправка к конституции, которую готовит правительство, предусматривает также ограничение полномочий депутатов, укрепление независимости судебных органов, создание ведомства по восстановлению государственных активов. Выступая в парламенте, Мадьяр утверждал, что эти шаги помогут борьбе с коррупцией, которая расцвела в стране в период правления Орбана.
Он обвинил экс-премьера, бывших министров, их родственников и друзей в том, что они наживались за счет использования государственных средств, и назвал их «мафией». В парламенте созданы комиссии по расследованию таких действий в нескольких областях.
Возглавляемая Орбаном партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» отвергла эти обвинения. Ее официальный представитель Берталан Хаваши заявил, что «премьер-министр сошел с ума». По его словам, «признаки этого многих беспокоили и раньше, но сегодня стало ясно, что правительство возглавляет человек, неспособный контролировать себя, склонный к насилию и без колебаний угрожающий гражданам Венгрии». Представитель ФИДЕС призвал Мадьяра и депутатов от правящей партии «Тиса» прекратить «угрозы и разжигание страха» и вернуться к спокойному управлению страной.