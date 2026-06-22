Трамп заявил о готовности Ирана к масштабным ядерным инспекциям

Американский лидер назвал предстоящий допуск инспекторов МАГАТЭ гарантией «ядерной честности» Тегерана.
«Всем полностью известно, что Иран согласится на крупные оружейные инспекции, чтобы гарантировать “ядерную честность” в долгосрочной перспективе», — написал Трамп.
Меморандум о взаимопонимании и первый шаг к денуклеаризации.
Заявление прозвучало на фоне подписанного ранее меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что иранское руководство согласилось вновь пригласить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты. Вэнс назвал это «важной вехой» и «первым шагом к окончательной денуклеаризации или прекращению ядерной программы в Иране».
По словам вице-президента, инспекторы МАГАТЭ могут прибыть в Иран уже 22 июня, а координация между сторонами начнется «как минимум на этой неделе».
Контекст: переговоры в Бюргенштоке.
В состав иранской делегации вошли председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф и глава МИД Аббас Арагчи, американскую сторону представлял вице-президент Вэнс. На переговорах также присутствовал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Технические детали и позиция Тегерана.
Согласно предварительным договоренностям, Иран согласился на разбавление запасов высокообогащенного урана под надзором МАГАТЭ. Агентство оценивает текущие запасы Ирана примерно в 440 кг урана, обогащенного до 60%, что близко к пороговому значению, необходимому для создания ядерного оружия.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил, что взаимодействие с МАГАТЭ продолжится «по существующему порядку и в соответствии с решениями Высшего совета национальной безопасности». При этом, по его словам, на переговорах в Швейцарии ядерная тематика детально не обсуждалась.