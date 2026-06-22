Трамп заявил о готовности Ирана к масштабным ядерным инспекциям

Заявление прозвучало на фоне подписанного ранее меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что иранское руководство согласилось вновь пригласить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты. Вэнс назвал это «важной вехой» и «первым шагом к окончательной денуклеаризации или прекращению ядерной программы в Иране».