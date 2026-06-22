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За день в регионах России сбили 141 украинский беспилотник

В течение дня 22 июня подразделения ПВО России сбили в регионах страны 141 украинский беспилотник, сообщила пресс-служба Минобороны.

Источник: РБК

В течение дня 22 июня подразделения ПВО России сбили в регионах страны 141 украинский беспилотник, сообщила пресс-служба Минобороны.

Дроны были сбиты в Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской областях, в московском регионе, а также в Краснодарском крае, в Крыму и над акваториями Черного и Азовского морей.

Материал дополняется.

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