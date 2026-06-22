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В Эстонии назвали страну происхождения найденного дрона со взрывчаткой

Полиция Эстонии сообщила об обнаружении дрона с 5 кг взрывчатки, который, скорее всего, упал на территории страны при атаке ВСУ на Россию в начале июня. Украина уже извинялась перед Эстонией за залет своего беспилотника в мае.

Источник: РБК

Обнаруженный в волости Рыуге в Эстонии беспилотник с 5 кг взрывчатки, скорее всего, упал там в начале июня во время украинской атаки на Россию, сообщил руководитель бюро департамента полиции безопасности Эстонии Харрис Пуусепп, передает ERR.

«Человек, отправившись косить, обнаружил, что в высокой траве лежит дрон. И на дереве еще оставались некоторые части дрона, так что, по всей видимости, он оттуда упал», — сказал Пуусепп.

По версии полиции, этот беспилотник мог быть одним из тех, что засекли радары ВВС 3 июня, после чего на перехват подняли истребители. При этом подтвердить его местонахождение тогда не удалось — отметка исчезла неподалеку от места, где сейчас нашли обломки, уточняет ERR. Представитель полиции подтвердил, что к дрону было прикреплено взрывное устройство весом около 5 кг.

Информация об обломках дрона поступила правоохранителям 10 июня. Пуусепп объяснил, что публичного оповещения о находке не было, так как в то же время шли крупные учения «Ильвес», требовавшие больше ресурсов. Следователи, по его словам, тогда отреагировали и определили опасную зону, чтобы туда не заходили случайные люди, но общественность не была проинформирована до сегодняшнего момента. «К настоящему времени мы можем об этом рассказать», — добавил он.

Представитель полиции также отметил, что других упавших дронов в Эстонии с тех пор не находили. Утром 3 июня Силы обороны предупреждали о возможной угрозе беспилотников в нескольких уездах, но тогда сообщили, что при проверке дронов на территории страны обнаружено не было.

3 июня в Эстонии объявили воздушную тревогу из-за массированной атаки украинских дронов на Ленинградскую область. Около 4:00 по местному времени предупреждение EE-Alarm поступило в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа, к 5:00 зону угрозы расширили еще на шесть уездов. В 6:00 Силы обороны отменили тревогу.

До этого, 19 мая, над Эстонией впервые сбили беспилотник, который принадлежал Украине. Он проник в воздушное пространство страны и был сбит над озером Выртсъярв. Воздушная угроза касалась уездов Тартумаа, Йыгевамаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Вырумаа и Пылвамаа.

МИД Украины принес извинения Эстонии и другим странам Балтии из-за «непреднамеренных инцидентов» с украинскими дронами.

В начале апреля Москва вынесла спецпредупреждение странам Балтии из-за решения открыть воздушное пространство для пролета дронов ВСУ при атаках на Россию. Латвия, Литва и Эстония в ответ заявили, что такого разрешения Киеву не давали.

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