В Эстонии назвали страну происхождения найденного дрона со взрывчаткой

Информация об обломках дрона поступила правоохранителям 10 июня. Пуусепп объяснил, что публичного оповещения о находке не было, так как в то же время шли крупные учения «Ильвес», требовавшие больше ресурсов. Следователи, по его словам, тогда отреагировали и определили опасную зону, чтобы туда не заходили случайные люди, но общественность не была проинформирована до сегодняшнего момента. «К настоящему времени мы можем об этом рассказать», — добавил он.