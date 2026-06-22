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Дело о теракте возбудили после гибели людей при ударе по Воронежу

По факту атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты Воронежа возбуждено уголовное дело по статье о теракте (п.

Источник: РБК

По факту атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты Воронежа возбуждено уголовное дело по статье о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса). Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о террористическом акте (п. “б” ч. 3 ст. 205 УК РФ) в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований по объектам гражданской и промышленной инфраструктуры города Воронежа», — говорится в сообщении.

Следователи и оперативные службы уже приступили к работе. Они изымают предметы, имеющие значение для расследования, и устанавливают детали атаки. В ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы.

Кроме того, добавила Петренко, в ходе следственных действий ведомство даст уголовно-правовую оценку действиям конкретных украинских военных.

Утром 22 июня Воронежская область подверглась ракетной атаке. По данным губернатора Александра Гусева, средства ПВО перехватили несколько высокоскоростных воздушных целей в небе над Воронежем.

Сначала власти сообщили о трех пострадавших, позднее уточнили, что в результате атаки погибли пять человек, десятки обратились за медицинской помощью. Число раненных, отметила Петренко, уточняется.

В городе также были зафиксированы последствия на земле. Гусев сообщил о десяти многоквартирных домах, поврежденных при падении обломков. Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, где начался пожар. Его уже потушили.

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