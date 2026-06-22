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Пушков: «евротройка» пытается «ввести НАТО на Украину»

В Берлине, в Лондоне и в Париже понимают, что Киев не примут в альянс, поэтому пытаются зайти «с другого края», указал председатель комиссии СФ по информполитике.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Великобритания, Франция и Германия понимают, что Украина не станет членом НАТО, поэтому пытаются добиться размещения войск альянса на Украине. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комиссии СФ по информполитике Алексей Пушков.

«В лондонском заявлении Е-3 указано, что они — [страны Евросоюза] — будут готовить “Multinational Force — Ukraine”, то есть “Многонациональные силы для Украины”. Что это означает? В Берлине, в Лондоне и в Париже понимают: Украина не будет принята в НАТО. Это связано и с позицией Соединенных Штатов, и с тем, что против этого выступает часть европейской элиты, которая против того, чтобы пятая статья устава НАТО могла быть задействована в пользу Украины, поскольку это привело бы к неминуемой войне между НАТО и Россией. А потому они пытаются зайти с другого края: не ввести Украину в НАТО, а ввести НАТО на Украину! Вот такая инверсия», — сказал сенатор.

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