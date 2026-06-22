Эксперты назвали неожиданную причину ухода Стармера с поста премьера Британии

Политический кризис в Великобритании, связанный с уходом Кира Стармера с поста премьер-министра, обрастает не только политологическими, но и эзотерическими трактовками. В этом уверен астролог и таролог Борис Зак, который в беседе с Life.ru заявил, что в натальной карте ушедшего политика сложилось сразу несколько напряжённых конфигураций. По его словам, конфликт транзитного Меркурия с натальной Венерой указывает на сложности в общении с деловыми партнёрами, а напряжённый аспект между Венерой и Нептуном отражает нестабильность эмоционального фона, которая способна негативно влиять на карьеру через проблемы в личной жизни.