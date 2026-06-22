Эксперты назвали неожиданную причину ухода Стармера с поста премьера Британии

Политический кризис в Великобритании, связанный с уходом Кира Стармера с поста премьер-министра, обрастает не только политологическими, но и эзотерическими трактовками. В этом уверен астролог и таролог Борис Зак, который в беседе с Life.ru заявил, что в натальной карте ушедшего политика сложилось сразу несколько напряжённых конфигураций. По его словам, конфликт транзитного Меркурия с натальной Венерой указывает на сложности в общении с деловыми партнёрами, а напряжённый аспект между Венерой и Нептуном отражает нестабильность эмоционального фона, которая способна негативно влиять на карьеру через проблемы в личной жизни.
Особое внимание астролог обращает на редкий и длительный аспект оппозиции транзитного Нептуна к натальному Меркурию, который, по его мнению, крайне тяжёл для публичных фигур. Этот период, по прогнозу Зака, провоцирует неверные суждения, самообман и искажённое восприятие реальности, а также усиливает риск закулисных интриг. Он подчеркнул, что негативное влияние усугубляется присутствием Чёрной Луны (Лилит) и может сохраняться до середины сентября. Кроме того, анализируя гороскоп страны через карту короля Карла III, астролог отметил продолжительный негативный аспект между Сатурном и Нептуном, который способен создавать трудности в международных контактах и вести к ошибочным внешнеполитическим решениям.
В свою очередь экстрасенс Дарья Миронова добавила к астрологическому прогнозу мистическую составляющую, заявив, что в происходящих событиях прослеживается влияние духа Уинстона Черчилля. По её словам, дух бывшего премьера указывает на то, что дальнейшее движение политической силы может возглавить Энди Бёрнем, однако этот процесс будет сопровождаться внутренними конфликтами и жёсткой борьбой за влияние в парламенте. Миронова утверждает, что предстоящие изменения затронут саму систему демократии и приведут к масштабной трансформации политической структуры страны.
Более того, ясновидящая сделала резонансное заявление о том, что нынешний уход Стармера является лишь первым шагом к предпосылкам военного переворота в системе правительства Великобритании. Она также отметила, что, несмотря на возможные попытки правящей партии выдвинуть нового лидера и решить вопросы в период с 9 по 16 июля, самой популярной политической силой по-прежнему остаётся Партия реформ. Напомним, что отставка Стармера уже была анонсирована президентом США Дональдом Трампом на фоне критики миграционной и энергетической политики британского премьера.
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