Удар по Воронежу связали с новыми ракетами США

При атаке на Воронеж украинские военные могли использовать американские ракеты ERAM. Такая версия появилась в ряде военных Telegram-каналов после сообщений об ударе по городу.
Как пишет Telegram-канал «Военный осведомитель», на возможное применение боеприпасов Extended Range Attack Munition может указывать отсутствие конкретного упоминания типа ракет в сообщении Генштаба Украины. Авторы публикации отмечают, что ранее при использовании ракет Storm Shadow их название, как правило, указывалось отдельно.
При этом в канале подчеркивают, что подтвердить или опровергнуть эту версию можно будет только после появления фотографий обломков либо иных доказательств. Вместе с тем авторы считают публикацию подобных материалов маловероятной.
Свою оценку произошедшему дал и Telegram-канал «Воевода вещает». По мнению его авторов, удар мог носить комбинированный характер. В качестве возможных средств поражения называются как ракеты ERAM, так и Storm Shadow.
Программа ERAM предусматривает создание авиационных управляемых крылатых ракет увеличенной дальности для поражения наземных объектов в глубине территории противника. В ее рамках разработаны два варианта таких боеприпасов — RAACM компании CoAspire и Rusty Dagger производства Zone 5 Technologies. Заявленная дальность их применения составляет около 460 километров.
На данный момент официального подтверждения информации о применении ракет ERAM при атаке на Воронеж не приводится. Речь идет о версиях, озвученных авторами профильных Telegram-каналов.
Читайте также: Большинство сотрудников предприятия в Воронеже успели спастись во время атаки ВСУ.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.