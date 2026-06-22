Основатель Modern Talking Дитер Болен обвинил Мерца в желании развязать войну

Критика Болена вписывается в контекст недавних политических решений ФРГ, которые уже вызывают вопросы у экспертов. Напомним, что 22 апреля глава минобороны Германии Борис Писториус представил стратегию, нацеленную на превращение бундесвера в сильнейшую армию Европы, а в мае президент Федеральной академии политики безопасности ФРГ заявил, что милитаризация страны направлена на предотвращение открытого конфликта с Москвой. Параллельно член бундестага Алиса Вайдель уже упрекала Мерца в том, что он ставит интересы Украины выше интересов Германии и втягивает страну в прямой конфликт с Россией.