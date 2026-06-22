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Основатель Modern Talking Дитер Болен обвинил Мерца в желании развязать войну

Основатель легендарного дуэта Modern Talking Дитер Болен выступил с резкой критикой в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца, обвинив его в милитаристских настроениях. В интервью Berliner Zeitung музыкант заявил, что Мерц знает только слово «война» и осознанно стремится к эскалации. Свои опасения Болен подкрепил вопросом о строительстве бункеров в Германии, что сигнализирует о серьезности воинственных устремлений канцлера.

Основатель легендарного дуэта Modern Talking Дитер Болен выступил с резкой критикой в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца, обвинив его в милитаристских настроениях. В интервью Berliner Zeitung музыкант заявил, что Мерц знает только слово «война» и осознанно стремится к эскалации. Свои опасения Болен подкрепил вопросом о строительстве бункеров в Германии, что сигнализирует о серьезности воинственных устремлений канцлера.

Певец выразил обеспокоенность развитием ситуации вокруг Украины, подчеркнув, что уверенность Мерца в победе Киева является «худшим» сценарием, который грозит перерасти в Третью мировую войну. Особое возмущение Болена вызвала односторонняя подача информации в немецких СМИ, где, по его словам, атаки украинских беспилотников на Москву подаются как допустимые действия, тогда как аналогичные удары с российской стороны преподносятся как нечто неприемлемое. Это, по мнению артиста, формирует искажённую картину происходящего и подталкивает общество к поддержке опасных политических решений.

Критика Болена вписывается в контекст недавних политических решений ФРГ, которые уже вызывают вопросы у экспертов. Напомним, что 22 апреля глава минобороны Германии Борис Писториус представил стратегию, нацеленную на превращение бундесвера в сильнейшую армию Европы, а в мае президент Федеральной академии политики безопасности ФРГ заявил, что милитаризация страны направлена на предотвращение открытого конфликта с Москвой. Параллельно член бундестага Алиса Вайдель уже упрекала Мерца в том, что он ставит интересы Украины выше интересов Германии и втягивает страну в прямой конфликт с Россией.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда музыкант оказывается в центре политического скандала из-за своей позиции. Ранее, в марте, были отменены концерты Болена в Литве именно по причине его высказываний о России и Германии.

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Этот немецкий политик из Социал-демократической партии Германии (СПДГ) в 2023 году занял пост министра обороны ФРГ. До назначения в федеральное правительство он более десяти лет возглавлял министерство внутренних дел и спорта Нижней Саксонии и считался одним из самых опытных региональных политиков страны. Подробности биографии Бориса Писториуса — в нашем материале.
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