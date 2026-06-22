Reuters узнал о четвертом возможном заказчике индийских ракет BrahMos

Правительство Индии ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о продаже ряда флагманских оборонных систем, включая гиперзвуковую крылатую ракету BrahMos. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре индийских источника.
По данным двух источников, непосредственно знакомых с ситуацией, обсуждается также потенциальная продажа индийской системы ПВО Akashteer.
«ОАЭ проявили заинтересованность в ряде наших систем вооружений, включая BrahMos и Akashteer. Переговоры между Индией и ОАЭ находятся на начальной стадии и продвигаются быстро», — сообщил третий источник.
В 2026 году ОАЭ также подписали меморандум о взаимопонимании с Южной Кореей о развитии оборонного сотрудничества на сумму более $35 млрд.
«Диверсифицированная база поставщиков дает ОАЭ большую стратегическую автономию, а более тесные связи с Индией имеют дополнительное преимущество, не вызывая антагонизма со стороны США, поскольку страны остаются союзниками», — заявила Reuters Пирл Пандья, старший аналитик по Южной Азии в организации Armed Conflict Location & Event Data.
По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), США были крупнейшим экспортером оружия на Ближний Восток в период с 2021 по 2025 год, обеспечивая 54% импорта, за ними следуют Италия (12%) и Франция (11%).
Перед заключением любой сделки по продаже BrahMos ОАЭ Индии потребуется одобрение России, поскольку ракета с дальнобойностью 290 км разработана совместно. Один из источников Reuters заявил, что это вряд ли станет препятствием.
По словам исследователя SIPRI Сиемона Вееземана, как ракета BrahMos, так и система Akashteer потенциально могут удовлетворить потребности ОАЭ, даже если международная конкуренция за продажу оружия государствам Персидского залива усиливается, а у ОАЭ есть опыт работы с другими поставщиками.
Индийские официальные лица и МИД ОАЭ не ответили на запросы Reuters о комментариях.
Арабские Эмираты стали четвертым потенциальным заказчиком для индийско-российской гиперзвуковой ракеты — в мае 2026 года South China Morning Post сообщила о том, что Вьетнам начал переговоры с Индией о закупке сверхзвуковых ракетных комплексов российско-индийского производства BrahMos стоимостью около $700 млн.
Тогда в индийском МИДе подтвердили обсуждение поставок. Секретарь ведомства по восточному направлению Периасами Кумаран заявил SCMP, что BrahMos является одной из платформ, по которым ведутся переговоры.
Вьетнам тогда рассматривался как третий зарубежный покупатель BrahMos после Филиппин, заключивших контракт на $375 млн в 2022 году, и Индонезии, которая в марте 2026 года договорилась о финализации сделки минимум на $340 млн.
О совместной разработке Россией и Индией гиперзвуковой ракеты BrahMos-2 стало известно в феврале 2019 года. Директор департамента информационных технологий компании BrahMos Правин Патхак сообщал, что компания планирует установить на самолеты Су-30МКИ и МиГ-29 по пять и три ракеты соответственно.
SCMP пишет, что BrahMos была использована в боевых действиях, в частности в индийской операции «Синдур» в отношении «террористической инфраструктуры» в Пакистане в мае 2025 года.
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