Экс-министра Испании Хосе Луиса Абалоса приговорили к 24 годам тюрьмы за взятки и хищения

El Pais отмечает, что это дело наносит очередной удар по премьер-министру Педро Санчесу, поскольку господин Абалос долгие годы был его правой рукой и доверенным лицом. Более того, приговор вынесен всего через два дня после того, как другой суд обязал жену премьер-министра, Бегонью Гомес, сдать загранпаспорт из-за риска побега в рамках расследования по делу о коррупции и торговле влиянием, возбужденному по жалобе организации Manos Limpias («Чистые руки»). Ранее прошли суды над его младшим братом, Давидом Санчесом, также обвиняемом в злоупотреблении влиянием.