ФСБ сообщила о предотвращении подрыва поезда с топливом в Подмосковье

По версии правоохранителей, задержанные забрали взрывное устройство из тайника и выбрали место на железнодорожных путях, подходящее для минирования. В ФСБ заявили, что подозреваемые дают признательные показания. На видео, опубликованном ведомством, мужчина говорит, что планировал подорвать цистерны с топливом по заданию спецслужб Украины.