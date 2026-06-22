Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ сообщила о предотвращении подрыва поезда с топливом в Подмосковье

ФСБ заявила о задержании в Подмосковье двух россиян за подготовку подрыва железнодорожного состава, перевозившего горюче-смазочные материалы. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

ФСБ заявила о задержании в Подмосковье двух россиян за подготовку подрыва железнодорожного состава, перевозившего горюче-смазочные материалы. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

По версии правоохранителей, задержанные забрали взрывное устройство из тайника и выбрали место на железнодорожных путях, подходящее для минирования. В ФСБ заявили, что подозреваемые дают признательные показания. На видео, опубликованном ведомством, мужчина говорит, что планировал подорвать цистерны с топливом по заданию спецслужб Украины.

Как рассказали в ведомстве, россиян задержали после длительного скрытого наблюдения. Ранее задержанные пытались получить «средства террора» в Московской и Смоленской областях, отметили в ЦОС ФСБ.