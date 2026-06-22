ФСБ сообщила о предотвращении подрыва поезда с топливом в Подмосковье

ФСБ заявила о задержании в Подмосковье двух россиян за подготовку подрыва железнодорожного состава, перевозившего горюче-смазочные материалы. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
По версии правоохранителей, задержанные забрали взрывное устройство из тайника и выбрали место на железнодорожных путях, подходящее для минирования. В ФСБ заявили, что подозреваемые дают признательные показания. На видео, опубликованном ведомством, мужчина говорит, что планировал подорвать цистерны с топливом по заданию спецслужб Украины.
Как рассказали в ведомстве, россиян задержали после длительного скрытого наблюдения. Ранее задержанные пытались получить «средства террора» в Московской и Смоленской областях, отметили в ЦОС ФСБ.