Геннадий Зюганов заявил, что не предлагал изымать вклады россиян

«Уже против меня запустили “мульку” о том, что мы у кого-то собираемся отобрать вклады. Но мы на съезде приняли решение (потребовать.— “Ъ”) вернуть даже те вклады, которые были обесценены в 1990-е», — сказал политик своим сторонникам на митинге в Москве.