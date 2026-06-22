Геннадий Зюганов заявил, что не предлагал изымать вклады россиян

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы предложил изъять банковские вклады граждан. Эту информацию он назвал «мулькой».
«Уже против меня запустили “мульку” о том, что мы у кого-то собираемся отобрать вклады. Но мы на съезде приняли решение (потребовать.— “Ъ”) вернуть даже те вклады, которые были обесценены в 1990-е», — сказал политик своим сторонникам на митинге в Москве.
22 июня в ряде СМИ появились сообщения об «инициативе» лидера коммунистов «изъять 67 трлн руб. накоплений и вкладов» граждан и «направить их в экономику». Журналисты сослались на выступление господина Зюганова на съезде партии 20 июня, где тот заявил: «В банках лежат 67 трлн руб. граждан и 63 трлн — предприятий. В сумме — 130 трлн, три бюджета, гигантские средства. Банки наживаются на них, не вкладывая в развитие страны» (цитата по сайту КПРФ).
Во второй половине дня пресс-служба КПРФ выступила с разъяснением. Из текста выступления «очевидно», что «ни о каком изъятии вкладов речи не идет», а Геннадий Зюганов «лишь обратил внимание на огромные финансовые ресурсы, сосредоточенные в банковской системе», заявили в пресс-службе: «Подобные информационные вбросы свидетельствуют о характере кампании, направленной против партии».
К этому моменту «инициативу» лидера Компартии уже успели прокомментировать его коллеги по Госдуме. «Политик такого уровня не имеет права такие заявления делать, это только враги могут», — сказал, например, RTVI глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»). «Если власть такие действия предпримет» (изымет вклады граждан), то «она сама себе забьет гвоздь в крышку гроба», подчеркнул депутат.