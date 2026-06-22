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«Единая Россия» продолжит учить ветеранов политтехнологиям

«Единая Россия» (ЕР) анонсировала запуск второго потока очного обучения кандидатов—ветеранов СВО в рамках Высшей партийной школы. Курсы стартуют 30 июня — через два дня после предвыборного съезда партии, где будут утверждены списки кандидатов от ЕР в Госдуму.

«Единая Россия» (ЕР) анонсировала запуск второго потока очного обучения кандидатов—ветеранов СВО в рамках Высшей партийной школы. Курсы стартуют 30 июня — через два дня после предвыборного съезда партии, где будут утверждены списки кандидатов от ЕР в Госдуму.

В партии сообщили, что очное обучение по курсу «Политический лидер» смогут пройти все победители праймериз ЕР к выборам в Госдуму из числа ветеранов СВО. «Система технологического и методического сопровождения выстроена для кандидатов и на других уровнях выборов», — добавили в пресс-службе партии.

Директор партшколы ЕР Роман Романов рассказал, что в первом потоке (с 16 по 18 июня) обучение прошли семь Героев России и «десятки вчерашних военнослужащих с боевыми наградами и серьезным общественно-политическим потенциалом». «Наша задача — помочь понять законы политической жизни и логику избирательной кампании», — пояснил он. Всего участие в двух потоках примут 100 «кандидатов-новичков».

Как ранее подсчитал «Ъ», в предварительном голосовании ЕР по отбору кандидатов на выборы в Госдуму победили по меньшей мере 58 участников СВО. 32 из них будут баллотироваться по одномандатным округам, остальные — по партсписку.

Подробнее — в материале «Ветеранский набор».

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