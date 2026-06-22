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Вагенкнехт возмутилась забвением 22 июня в Германии

Политический лидер Сара Вагенкнехт раскритиковала отношение к памяти о нападении нацистской Германии на Советский Союз.

Политический лидер Сара Вагенкнехт раскритиковала отношение к памяти о нападении нацистской Германии на Советский Союз. По ее мнению, дата 22 июня все заметнее исчезает из общественного сознания в Германии.

Свое заявление политик опубликовала в социальной сети X в День памяти и скорби. Вагенкнехт напомнила, что 85 лет назад началась война Третьего рейха против СССР, которая привела к гибели миллионов людей.

По словам главы партии, жертвами нацистской кампании на территории Советского Союза стали 27 миллионов человек. Она назвала недопустимой ситуацию, при которой значение этой даты постепенно утрачивается в общественной памяти немецкого общества.

Вагенкнехт также выразила мнение, что подобный подход соответствует нынешнему курсу части политических кругов Германии. Она заявила, что общество пытаются подготовить к конфронтации с Россией, и подчеркнула, что события 22 июня должны служить напоминанием о необходимости не допустить повторения подобных трагедий.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев отмечал, что роль Советского Союза в разгроме нацизма в ФРГ формально не оспаривается, однако упоминается все реже. По его словам, дата начала Великой Отечественной войны не занимает заметного места в современной немецкой культуре памяти.

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