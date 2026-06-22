Euronews сообщил о плане ЕС разделить треки вступления Украины и Молдавии

В Брюсселе признают, что вопрос о разъединении двух стран — лишь дело времени, передает Euronews. При этом многие считают несправедливым держать Молдавию привязанной к Украине, поскольку это создает «ложную эквивалентность» между страной в мирное время и страной в состоянии конфликта. В то же время для Украины разъединение крайне чувствительно, и Брюссель стремится избежать ситуации, когда Кишинев идет вперед, а Киев тормозят, пишет издание.