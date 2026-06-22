Euronews сообщил о плане ЕС разделить треки вступления Украины и Молдавии

16 июня, в конце саммита ЕС и Молдавии в Брюсселе, руководство блока предположило, что такое разъединение скоро может стать неизбежным, передает издание.
«Как только первый кластер открыт, каждая страна-кандидат ответственна за себя, потому что они должны проводить различные реформы, в зависимости от того, о какой стране-кандидате мы говорим», — сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите.
Президент Евросовета Антониу Кошта, стоя рядом с фон дер Ляйен, похвалил молдавское правительство за «очень быстрое» одобрение реформ и предсказал, что при сохранении такого темпа кандидат сможет оперативно разблокировать оставшиеся пять кластеров. «Расширение — это самая важная геополитическая инвестиция», — подчеркнул он.
Процесс присоединения к ЕС состоит из 33 глав, сгруппированных в шесть тематических кластеров. Молдавия и Украина в июне пока запустили только первый кластер под названием «Основы», охватывающий верховенство закона, права человека, борьбу с коррупцией и судебную реформу.
Фон дер Ляйен, в свою очередь, призвала не подходить к процессу «слишком близоруко». По ее словам, когда страна-кандидат работает так, как Молдавия, она заслуживает движения вперед: «Процесс, основанный на заслугах, не означает замедления. Это означает справедливость». Она добавила, что если страна выполняет свою часть обязательств, то и со стороны ЕС должны исполнять свои.
Президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции заявила, что оставшиеся пять кластеров должны быть открыты «немедленно и без задержек». «Пока мы готовы, я уверена, что это произойдет», — сказала она.
Вступление Молдавии пока остается в тени Украины, привлекая меньше внимания и споров, пишет Euronews. На саммите лидеров ЕС новый премьер Венгрии Петер Мадьяр возражал против формулировки об открытии всех переговорных кластеров для Украины «как можно скорее», но аналогичных оговорок по Молдавии не высказывал.
В Брюсселе признают, что вопрос о разъединении двух стран — лишь дело времени, передает Euronews. При этом многие считают несправедливым держать Молдавию привязанной к Украине, поскольку это создает «ложную эквивалентность» между страной в мирное время и страной в состоянии конфликта. В то же время для Украины разъединение крайне чувствительно, и Брюссель стремится избежать ситуации, когда Кишинев идет вперед, а Киев тормозят, пишет издание.
«Место Молдавии — в Евросоюзе. Мужество, решимость и самоотверженность ее народа с каждым днем приближают страну к нашему Союзу. Европа поддерживает Молдавию — за реформы, за возможности и общее будущее в мире, свободе, демократии и процветании», — заявила фон дер Ляйен, передает делегация ЕС в Молдавии.
Украина и Молдавия подали заявки на вступление в ЕС в 2022 году — Украина в феврале, Молдавия в марте, вскоре после начала спецоперации. Позже заявку на членство также подала Грузия.
Киев настаивал, что вступление в ЕС — это одна из государственных целей Украины. Власти страны выступали за Ускоренное принятие в состав Европейского союза к 2027 году. В ЕС же считают вступление Украины к этому сроку «абсолютно невозможным», так как объединению придется пересмотреть процедуру вступления в блок, поскольку Киев не выполнил ни один из 36 «изнурительных этапов вступления в ЕС».
В марте Украина получила финальные требования для вступления в ЕС, сообщала премьер-министр Украины Юлия Свириденко. В ЕС перед началом конференции о вступлении Украины в блок отмечали приверженность страны европейской интеграции и «существенный прогресс, достигнутый перед лицом беспрецедентных вызовов».
Россия не возражает против вступления Украины в ЕС, так как он не является военным союзом, но выступает против ее членства в НАТО.
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