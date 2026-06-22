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Польша заявила об отказе Зеленского от разговора с Навроцким по теме УПА*

Владимир Зеленский дважды отказался от телефонного разговора и встречи в Варшаве с президентом Польши Каролем Навроцким. Об этом заявил пресс-секретарь польского лидера Рафал Леськевич.

Источник: Life.ru

По его словам, речь шла о возможном обсуждении решения Киева по присвоению одной из частей ВСУ названия, связанного с «героями УПА»*.

«Заявления Владимира Зеленского о том, что президент Польши Кароль Навроцкий не захотел с ним поговорить… не находят подтверждения в фактах», — написал Леськевич в соцсети X.

Он утверждает, что сначала украинская сторона предлагала телефонный разговор, который не состоялся из-за отсутствия реакции со стороны Зеленского. Затем, по его словам, была согласована и встреча, но она также не состоялась.

Международный конфликт начался после того, как Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ имя в честь УПА*. В ответ президент Навроцкий лишил его ордена Белого орла и потребовал изменить название. Киев отказался, и Варшава расценила отказ как провокацию.

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* Экстремистская организация, запрещённая в России.

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